Исследование: Секс не сможет заменить спорт

Канадские научные работники пришли к умозаключению, что занятия любовью не смогут стать полноценной заменой физическим нагрузкам и быть такими же полезными.

Ученые из Канады инициировали научную работу, чтобы доказать, что распространенное мнение о полезном воздействии сексуальной жизни на физическую форму всего лишь заблуждение.

По имеющимся подсчетам, чтобы поддерживать хорошие возможности тела, человеку нужно каждую неделю уделять около 2,5 часа интенсивным нагрузкам. Для сравнения, средняя длительность одного занятия сексом составляет 6-10 минут. Чтобы добиться желаемого результата, паре в неделю необходимо заниматься любовью как минимум 15 раз, пишет Фактом.

Помимо этого специалисты опровергают сложившееся мнение о том, что во время интимной близости расходуется много калорий. Было установлено, что представители сильного пола тратят около 100 калорий или в минуту 4,2. Показатель женского пола составляет еще меньше. Во время любовных утех они тратят в минуту 3,1 калории. За один половой акт в сумме получается 69.