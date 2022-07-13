Источник смрада в воздухе Петрозаводска покрыт тайной

Жители и гости Петрозаводска жалуются на невыносимый запах экскрементов в городе, однако власти карельской столицы и коммунальщики не могут обнаружить источник зловония.

Компания «ПКС-Водоканал» провела внеплановую проверку жалоб горожан. Накануне техдиректор и главный инженер компании забрались на высотку на улице Петрова, которая находится в 2,5 километрах от канализационно-очистных сооружений. По имевшейся информации, от жителей этой многоэтажки поступает большое количество жалоб. Однако ни на крыше, ни внизу комиссия не зафиксировала смрад, хотя ветер дул со стороны очистных, сообщили в «ПКС».

Также на расстоянии 500 метров от очистных сооружений коммунальщики замерили рассеивание запаха. К исследованию были привлечены сотрудники Петрозаводского университета. И здесь нарушений не было зафиксировано. Также все колодцы на Ключевой были закрыты — выходит, оттуда тоже не могло пахнуть. Компания «ПКС» разместила соответствующий отчет в своем паблике. Однако уже в комментариях под этим же постом люди продолжили сообщать коммунальщикам о зловонии.

Подробности — в тексте «Чем воняет Петрозаводск?»