Историческое здание бывшего "Детского мира" подешевело на 32 млн рублей

Холдинг "Лотос", владеющий историческим зданием бывшего "Детского мира" в центре Петрозаводска, снизил стоимость его продажи на 32 млн рублей.

Коммерческое предложение о продаже здания размещено на официальном сайте компании.

Планируемая стоимость сделки – 104 млн рублей. Осенью прошлого года этот объект выставлялся на продажу за 136 млн рублей.

Сейчас в здании размещается "Парк культуры и чтения", а цоколь занимает клуб-ресторан "Бегемот".

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".