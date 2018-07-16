Историческое здание бывшего "Детского мира" подешевело на 32 млн рублей

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Холдинг "Лотос", владеющий историческим зданием бывшего "Детского мира" в центре Петрозаводска, снизил стоимость его продажи на 32 млн рублей.
Коммерческое предложение о продаже здания размещено на официальном сайте компании.
Планируемая стоимость сделки – 104 млн рублей. Осенью прошлого года этот объект выставлялся на продажу за 136 млн рублей.
Сейчас в здании размещается "Парк культуры и чтения", а цоколь занимает клуб-ресторан "Бегемот".
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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