Истребитель встал на постамент в поселке Карелии (ФОТО)

В День России в Кемском районе поставили памятник Истребительному авиационному полку.

Как сообщается в паблике «Общественный контроль Кемь», 12 июня, в День России, в поселке Сокол Кемского района, на 14 км дороги «Кемь-Калевала», состоялось торжественное открытие памятника 265 Истребительному авиационному полку.

На постамент в поселке установили самолет, устремленный в небо.

«Установили «птичку», - написали комментаторы в паблике района.

Напомним, что 265-й истребительный авиационный полк был сформирован в 1941 году в Закавказском военном округе. С 1953 года войсковая часть истребительного полка базировалась на территории Карелии: Аэродром «Кемь – Подужемье».