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Иван Телегин хочет лишить Пелагею имущества через суд

Новости. Общество
21:40, 28 Июня 2020
фото: © instagram.com/pelageya_insta
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Иван Телегин хочет лишить Пелагею имущества через суд Сейчас Иван Телегин и Пелагея находятся в стадии развода.

Изначально супруги говорили о том, что расстаются на мирной ноте, однако теперь они не могут договориться о сумме алиментов дочери. Кроме того, стало известно, что Телегин собирается лишить Пелагею имущества через суд, пишет "Узнай все".

Юрист, который составлял соглашение супругов, рассказал, что Иван перестал принимать участие в жизни дочери. Кроме того, он не оказывает никакой финансовой помощи певице и ребенку. За последние несколько месяцев Телегин видел Таисию 15-20 минут. При этом артистке сложно объяснить девочке, почему ее отец пропал.

По поводу имущества у Пелагеи и Ивана сначала были договоренности: певице должна была остаться московская квартира, а хоккеисту – загородный дом. Квартира была куплена на деньги мамы Пелагеи, а ипотеку за особняк супруги выплачивали вместе. Получается, что Пелагея должна не только оставить квартиру себе, но еще и получить половину загородного дома. У Ивана на этот счет другие планы.

Uznayvse.ru напоминает, что Пелагея рассказала о разводе с Иваном в конце прошлого года. Она не стала уточнять причину разлада, но со временем стало известно, что у Телегина появилась любовница.

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