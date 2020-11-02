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Иван Ургант поднял тост за Карелию в студии популярного шоу (ВИДЕО)

Новости. Общество
11:45, 03 Ноября 2020
фото: "Вечерний Ургант" / скриншот
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Телеведущий Иван Ургант и корреспондент "Вечернего Урганта" Алла Михеева выпили карельского бальзама во время записи популярного шоу.

Корреспондент программы "Вечерний Ургант" Алла Михеева вернулась из Карелии, где подготовила новый выпуск рубрики "Острый репортаж". Сюжет был посвящен фестивалю ряпушки, который состоялся в деревне Вокнаволок. В студию "Вечернего Урганта" Михеева попросила внести подарок. Им оказался карельский бальзам.

"Алла, за кого мы будем пить? Давайте, поднимите тост. Я хочу, чтобы вы выпили этот кубок с карельским бальзамом за замечательный регион российский - Карелию - и поздравили их с наступающим днем ...", - начал тост Иван Ургант.

"Ряпушки!", - подхватила Алла Михеева.

"Нет, - народного единства. Давайте, Аллочка!", - поправил корреспондента Ургант.

Ранее сообщалось, что в первой серии репортажа из Карелии корреспондента "Вечернего Урганта" чуть не покусали альпаки.

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