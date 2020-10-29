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Корреспондента "Вечернего Урганта" чуть не покусали альпаки в Карелии (ВИДЕО)

Новости. Общество
15:10, 30 Октября 2020
фото: © кадр из видео
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Алла Михеева показала в "Вечернем Урганте" первую серию своего репортажа о фестивале ряпушки в Карелии.

В минувший четверг в эфире Первого канала вышел "Вечерний Ургант, где Алла Михеева показала свой "Острый репортаж", который она снимала в Карелии в начале октября. Михеева побывала в деревне Вокнаволок, где проходит ежегодный фестиваль ряпушки.

По ее словам, фестиваль оказался таким интересным, что она решила сделать двухсерийный репортаж. В первой серии она показала, как добиралась до Вокнаволока через Петрозаводск и Костомукшу. По дороге ее чуть не покусали альпаки. В Вокнаволоке она впервые ловила рыбу сетями.

Напомним, Фестиваль ряпушки прошел в этом году с размахом. За звание лучших рыболовов боролись тринадцать команд. Песня про ряпушку в исполнении жителя Карелии попала в TikTok Аллы Михеевой.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Протестанутый
2020-10-30 16:07:08
Эта Алла немного звезданутая,извините,но симпатичная и о Карелии на всю страну рассказала и без миллионов,как блогер Варламов,который распилил миллионов 5-6 с "кем то" и тишина,по сути...
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