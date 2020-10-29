Корреспондента "Вечернего Урганта" чуть не покусали альпаки в Карелии (ВИДЕО)

Алла Михеева показала в "Вечернем Урганте" первую серию своего репортажа о фестивале ряпушки в Карелии.

В минувший четверг в эфире Первого канала вышел "Вечерний Ургант, где Алла Михеева показала свой "Острый репортаж", который она снимала в Карелии в начале октября. Михеева побывала в деревне Вокнаволок, где проходит ежегодный фестиваль ряпушки.

По ее словам, фестиваль оказался таким интересным, что она решила сделать двухсерийный репортаж. В первой серии она показала, как добиралась до Вокнаволока через Петрозаводск и Костомукшу. По дороге ее чуть не покусали альпаки. В Вокнаволоке она впервые ловила рыбу сетями.

Напомним, Фестиваль ряпушки прошел в этом году с размахом. За звание лучших рыболовов боролись тринадцать команд. Песня про ряпушку в исполнении жителя Карелии попала в TikTok Аллы Михеевой.