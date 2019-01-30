Иван Ургант попал в ДТП

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Телеведущий попал в ДТП во врем отдыха в Америке.
Актер провел январский отпуск вместе с супругой Натальей Кикнадзе и детьми в Соединенных Штатах. Во время отдыха он решил покататься по американскому городу на велосипеде. Внезапно мужчина, который ехал перед ним на джипе, совершил опасный маневр, и Иван Ургант упал. Он серьезно повредил руку и теперь вынужден носить специальный фиксатор для запястья, пишет издание "Дни.ру".
В Америке живет 18-летняя дочь Натальи от первого брака. Эрика изучает основы современного искусства и фотографии в престижном учебном заведении Parsons.
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