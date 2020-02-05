Иван Ургант вышел в эфир в семейных трусах (ФОТО)

Телеведущий удивил поклонников своим необычным видом, в котором встретился с французским модельером Жан-Полем Готье

Телеведущий предстал перед иностранным гостем в пиджаке и семейных трусах, пишет Cosmopolitan.

Основатель бренда приехал в Россию со своим эпатажным шоу Fashion Freak Show – уникальным спектаклем о жизни и творчестве. Шоумен пригласил модельера на программу "Вечерний Ургант".

Выпуск с дизайнером телеведущий анонсировал кадром, который взбудоражил пользователей. Иван в полураздетом виде позировал рядом с Жан-Полем: на россиянине был пиджак, рубашка с галстуком, классические ботинки с высокими носками, но отсутствовали штаны.





В начале программы Жан-Поль в шутку сшил для Ивана юбку вместо брюк. Ведущий был польщен, но отказался ее надеть. Позже модельер объяснил, что обычно делает килты для мужчин и расстроился, что Ивану не понравилась юбка. В ответ Ургант пошутил: "Я, как и многие мужчины в этой стране, ношу юбку под брюками".