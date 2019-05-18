Ивановские поисковики поедут в Карелию

Сводный поисковый отряд Ивановской области "Эхо" с 10 июня по 7 июля отправится на Вахту Памяти в места, которые прославили съемки фильма "А зори здесь тихие".

"В республике Карелия в Медвежьегорском и Сегежском районах, по данным поисковиков, захоронены 34 ивановских бойца, погибшие в 1942 году. В этих краях были серьезные бои в годы Великой отечественной войны", - сообщает "Ивтелерадио".

Ивановский поисковый отряд "Эхо" выезжает на Вахты памяти с 2007 года, за это время были извлечены из земли и с почестями захоронены 288 бойцов, которые не дожили до Победы в Великой Отечественной войне.