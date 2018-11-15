Из горящего в Карелии дома вывели пять человек

Пожарные эвакуировали людей из горящего жилого дома в Сортавале, сообщили в МЧС Карелии.

В ночь на 15 ноября в 3.41 пожарно-спасательные подразделения Сортавальского района привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в Сортавале, на Транспортном переулке. В течение 14 минут пожар ликвидировали.

Пожарные вывели пять человек из горящего дома.

Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания – неправильная эксплуатация печного оборудования.