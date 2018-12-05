Из Карелии в Финляндию будут летать частные самолеты

Благодаря межгосударственному соглашению о воздушном сообщении легкие воздушные суда — самолеты и вертолеты смогут пересекать границу Российской Федерации с Финляндией.

Об этом сообщает аэропорт "Петрозаводск".

Известно, что указанные полеты могут производиться на малых высотах – от 400 до 1200 метров.

С 11 октября все воздушные суда могут производить полеты из Петрозаводска в города Финляндии, другие государства и обратно, оформив полет в соответствии с воздушным законодательством РФ.

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