Из Карелии в Финляндию будут летать частные самолеты

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Благодаря межгосударственному соглашению о воздушном сообщении легкие воздушные суда — самолеты и вертолеты смогут пересекать границу Российской Федерации с Финляндией.
Об этом сообщает аэропорт "Петрозаводск".
Известно, что указанные полеты могут производиться на малых высотах – от 400 до 1200 метров.
С 11 октября все воздушные суда могут производить полеты из Петрозаводска в города Финляндии, другие государства и обратно, оформив полет в соответствии с воздушным законодательством РФ.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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