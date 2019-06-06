Из Карелии вывезли более 270 тысяч тонн леса по железной дороге

В целом из Карелии за 5 месяцев вывезли более 10 млн тысяч тонн разных грузов, сообщили в пресс-службе Петрозаводского региона ОЖД.

Погрузка на территории Петрозаводского региона за 5 месяцев составила10 млн 578 тысяч тонн грузов, что на 2,3% больше аналогичного периода прошлого года.

Основной прирост к уровню прошлого года наблюдается по следующим номенклатурам грузов:

- лесные грузы – погружено 272,1 тысzx тонн;

- строительные грузы – 5 млн 116 тысяч тонн;

- грузы в контейнерах – 418,8 тысяч тонн;

- руда железная – 4 млн 718 тысяч тонн.