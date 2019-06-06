Из Карелии вывезли более 270 тысяч тонн леса по железной дороге

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В целом из Карелии за 5 месяцев вывезли более 10 млн тысяч тонн разных грузов, сообщили в пресс-службе Петрозаводского региона ОЖД.
Погрузка на территории Петрозаводского региона за 5 месяцев составила10 млн 578 тысяч тонн грузов, что на 2,3% больше аналогичного периода прошлого года.
Основной прирост к уровню прошлого года наблюдается по следующим номенклатурам грузов:
- лесные грузы – погружено 272,1 тысzx тонн;
- строительные грузы – 5 млн 116 тысяч тонн;
- грузы в контейнерах – 418,8 тысяч тонн;
- руда железная – 4 млн 718 тысяч тонн.
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