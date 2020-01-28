Из Петрозаводска до Хельсинки можно будет добраться за час

Регулярные полеты из Карелии в Финляндию начнутся весной.

Международное авиасообщение возобновляется по поручению Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования республики.

Современные лайнеры "Bombardier СRJ-200" авиакомпании "Северсталь" свяжут Петрозаводск и Хельсинки в период с первой декады мая до конца года. Рейсы между столицами Карелии и Суоми предусмотрены дважды в неделю – в понедельник и пятницу. Время в пути составит один час. Таким образом, до Хельсинки можно будет комфортно добраться в 14-15 раз быстрее, чем на автобусе. Ориентировочная стоимость билета на рейс между столицами Карелии и Финляндии составит 5,5 тыс. рублей.

Напомним, международное авиасообщение из столицы Карелии возобновляется после длительного перерыва благодаря совместной работе Правительства Карелии и сотрудников авиапредприятия "Северсталь", проведенной по поручению Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования республики.

В рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия до 2020 года" в Петрозаводске продолжается возведение здания нового аэровокзала.

Пропускная способность комплекса составит 300 пассажиров в час. Современное сооружение позволит обеспечить высокий уровень обслуживания пассажиров, соответствующий российским и международным нормам, а также предоставит условия для их комфортного и безопасного пребывания в аэропорту столицы Карелии. Предполагается, что после завершения строительства аэровокзального комплекса в качестве международного терминала будет использоваться действующее здание аэровокзала "Петрозаводск".

Подробнее о работе воздушной гавани столицы Карелии – на сайте аэропорта "Петрозаводск" и в группе социальной сети "ВКонтакте".