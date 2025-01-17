Из-за аварии город в Приладожье остался без воды

В Питкяранте из-за аварии на сетях отключили воду.
Об аварийном отключении водоснабжения сообщили власти Питкярантского округа.
В связи с аварией на сетях водопровода города в четверг, 23 января, происходит прекращение подачи водоснабжения, написали в официальном паблике округа.
Власти города попросили запастись водой тех жителей, в чьих домах ещё не прекращено водоснабжение.
Как отметили местные власти, школы и детские сады — кроме д/с «Светлячок» — пока работают в штатном режиме.
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