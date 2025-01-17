Из-за аварии город в Приладожье остался без воды

В Питкяранте из-за аварии на сетях отключили воду.

Об аварийном отключении водоснабжения сообщили власти Питкярантского округа.

В связи с аварией на сетях водопровода города в четверг, 23 января, происходит прекращение подачи водоснабжения, написали в официальном паблике округа.

Власти города попросили запастись водой тех жителей, в чьих домах ещё не прекращено водоснабжение.

Как отметили местные власти, школы и детские сады — кроме д/с «Светлячок» — пока работают в штатном режиме.