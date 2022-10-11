Из-за банки пороха в сарае жителю Карелии грозит до трех лет тюрьмы

Судить за хранение беоприпасов будут жителя Карелии, державшего в сарае банку с порохом, сообщили в МВД республики.

За преступление против общественной безопасности будут судить 42-летнего жителя Питкярантского района, хранившего в сарае банку с порохом.

Полицейские обследовали сарай обвиняемого и обнаружили там емкость с сыпучим веществом. Экспертиза показала, что это порох – взрывчатое вещество метательного действия, предназначенное для снаряжения патронов к охотничьему огнестрельному оружию.

Мужчина рассказал, что несколько лет назад нашел банку с порохом около сарая, в котором хранил дрова, и решил оставить её себе, чтобы она не попала в руки детям. Он полностью признал вину, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления.

За незаконное хранение боеприпасов мужчине грозит срок до трех лет лишения свободы.