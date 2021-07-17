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Из-за лесного пожара началась эвакуация жителей поселка в Карелии

Новости. Общество
19:01, 18 Июля 2021
фото: Столица на Онего

Население поселка Настенъярви в Карелии, к границам которого подошел лесной пожар, эвакуируют в пункты временного размещения.

Об этом сообщили в МЧС Карелии. 

В результате действующего природного пожара возникла угроза южной части поселка.

«Проводится эвакуация людей в пункты временного размещения. Привлечено 5 автобусов», — говорится в сообщении.

В МЧС подтвердили, что огонь перекинулся на неэксплуатируемые хозяйственные постройки вблизи поселка. Сообщения в соцсетях о якобы загоревшихся железнодорожной станции и жилых домах не подтверждаются.

Для тушения пожара привлечено 94 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 38 человек и 2 единицы техники, а также беспилотники для мониторинга лесопожарной обстановки.

Кроме этого, для тушения задействован борт Ми-8 РСЧС.

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