Из-за лесного пожара началась эвакуация жителей поселка в Карелии

Население поселка Настенъярви в Карелии, к границам которого подошел лесной пожар, эвакуируют в пункты временного размещения.
Об этом сообщили в МЧС Карелии.
В результате действующего природного пожара возникла угроза южной части поселка.
«Проводится эвакуация людей в пункты временного размещения. Привлечено 5 автобусов», — говорится в сообщении.
В МЧС подтвердили, что огонь перекинулся на неэксплуатируемые хозяйственные постройки вблизи поселка. Сообщения в соцсетях о якобы загоревшихся железнодорожной станции и жилых домах не подтверждаются.
Для тушения пожара привлечено 94 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 38 человек и 2 единицы техники, а также беспилотники для мониторинга лесопожарной обстановки.
Кроме этого, для тушения задействован борт Ми-8 РСЧС.
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