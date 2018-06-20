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Новости. Общество
11:02, 20 Июня 2018

Из-за нехватки рейсовых автобусов в Олонце местные жители вынуждены ловить "попутки"

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В Карелии в Олонце местные жители вынуждены добираться до дома на попутках, так как последний рейсовый автобус уходит от городского вокзала в то же время, когда заканчивается рабочий день в офисах.

В минувший вторник журналист "Столицы на Онего" была проездом в Олонецком районе. Около вокзала в Олонце на дороге под дождем голосовала молодая девушка. Подобрав попутчицу, которая просила довезти ее до села Рыпушкалица, расположенного в 8 км от города, выяснилось, что местная жительница так добирается до дома каждый день.

"Мне 24 года, - рассказала девушка, - я каждый день так до дому добираюсь, потому что последний рейсовый автобус уходит с автовокзала в 17.30, а я работу заканчиваю в 18.00".

По словам девушки, машины останавливаются не всегда, иногда приходится брать такси, если мороз и дождь или идти пешком.

"Тут, конечно, недалеко, меньше 10 километров, - спокойно рассуждала попутчица, - но когда темно, страшно ходить, а такси стоит 120 рублей, но мне до дома дальше проехать нужно, поэтому просят больше -150".

На автовокзале в Олонце редакции ответили, что после 18.00 до Рыпушкалицы добраться можно только на такси, так как транспорт ходить прекращает.

"Можно еще Сортавальского автобуса дождаться в 19.10, - сказали на Олонецком автовокзале, - но там может мест не быть, тогда пассажиров не возьмут".

Отметим, что вопрос о безопасности жизни девушки остается открытым.

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