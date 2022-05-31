Из-за пьяного водителя в ДТП на севере Карелии пострадала годовалая девочка и женщина

В Медвежьегорске пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувшую пятницу, 3 июня, в 13.10 на ул. Крупской, у дома № 32 в Медвежьегорске произошло ДТП.
По предварительным данным, 24-летний водитель автомашины Mitsubishi в состоянии опьянения, неправильно выбрал дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем Renault Logan.
В результате ДТП травмированы 37-летняя женщина и годовалая девочка - пассажиры автомобиля Renault. Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.
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