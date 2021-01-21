Из-за плохой погоды ГИБДД Карелии просит не выезжать на дорогу на личных авто

В условиях сильного снегопада госавтоинспекция призывает водителей по возможности отказаться от выездов на личном автотранспорте.

"Водителям, кому предстоит управлять автомобилем, рекомендуем выбирать безопасную скорость, соответствующую конкретным дорожным условия", - рекомендует ГИБДД.

Также автомобилистам посоветовали соблюдать боковой интервал и дистанцию, не выполнять резких маневров, использовать плавный стиль вождения.

Ранее МЧС Карелии предупреждало, что на республику надвигается снегопад и метель. Непогода будет властвовать не территории Карелии сутки, а после сменится оттепелью и дождем.