Из-за застрявшего во льду парома водителей Карелии просят не использовать дорогу на Вознесенье

Водителей, использующих автодорогу "А-215 подъезд к Петрозаводску" просят отложить передвижения в этом направлении до наступления благоприятных погодных условий.

Как сообщает пресс-служба автодороги "Кола", в связи со сложной ледовой обстановкой на паромной переправе в населенном пункте Вознесенье всех водителей, использующих автодорогу "А-215 подъезд к Петрозаводску", просят отложить передвижения в данном направлении до наступления благоприятных погодных условий.

Для уточнения графика работы и возможности движения парома, звонить по телефону: +79219739799. Для передвижения в Ленинградскую область рекомендуем воспользоваться маршрутом по автомобильной дороге Р-21 "Кола".

Ранее сообщалось, что паром с пассажирами застрял во льду на Свири, не доехав до границы с Карелией 200 метров.