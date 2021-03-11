ИЖС на месте снесенных домов может вызвать протесты населения, считают в земельном управлении Карелии

Муниципальные власти получили право предоставлять участки на месте снесенных аварийных домов под ИЖС льготникам, но это может вызвать протесты остального населения Карелии.

Такое мнение высказал заместитель директора Управления земельными ресурсами Карелии Иван Хорольский на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике.

Он пояснил, что 2 января 2021 года вступил в силу федеральный закон, который позволяет органам местного самоуправления отдавать под ИЖС льготным категориям граждан участки, оставшиеся после сноса аварийных многоквартирных домов.

"Надо работать с органами местного самоуправления и населением, потому что удовлетворив желание многодетной семьи, мы можем вызвать тем самым какое-то социальное противостояние других…жителей данного населенного пункта, потому что они могут быть не согласны, что эта территория может использоваться под ИЖС, они хотели бы там видеть парк. К примеру я говорю", - пояснил Хорульский.

Изменения в федеральном законодательстве также могут стать основанием для судебных исков со стороны льготников.

Что власти собираются делать, чтобы такого не произошло, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".