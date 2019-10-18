Изменилась процедура взыскания долгов с дачников

Вступили в силу изменения в Гражданском процессуальном кодексе, которые упрощают процедуру взыскания задолженности дачников перед садоводческими товариществами.

Как сообщает "Российская газета", раньше для взыскания долгов с дачников садоводческое товарищество должно было обратиться с иском в городской или районный суд. Теперь, согласно вступившим в силу изменениями, садоводческое товарищество может обратиться в мировой суд для выдачи судебного приказа.

Как будут списывать деньги в счет долга, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".