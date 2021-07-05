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Изменились критерии проверок бизнеса инспекторами МЧС: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии

Новости. Общество
14:21, 06 Июля 2021
фото: МЧС РФ

Эффективность проверок предприятий сотрудниками МЧС будет оцениваться не по количеству и суммам штрафов, а по снижению числа чрезвычайных происшествий.

Такой критерий предусмотрен изменениями в федеральном законодательстве, пояснила уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Гнетова.

Она прокомментировала вступающий в силу федеральный закон № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле (надзоре) в Российской Федерации».

«Это закон — конструктор, который позволяет каждому надзорному органу разработать и принять свой инструментарий в сфере контроля и надзора. Однако, на оценку эффективности контрольного органа не влияет количество проведённых проверок и начисленных штрафов. Критерий эффективности работы контролирующих ведомств — уменьшение негативных происшествий, аварий, несчастных случаев на производстве, причинения вреда и ущерба окружающей среде, здоровью и жизни граждан», — пояснила Гнетова.

О других изменениях, связанных с проверками бизнеса сотрудниками МЧС, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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