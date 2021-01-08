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Изменились правила приема детей в первые классы школ

Новости. Общество
20:40, 08 Января 2021
фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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В 2021 году прием детей в первый класс пройдет по новым правилам: например, заявления теперь нельзя подавать раньше 1 апреля.

Они установлены приказом Минпросвещения N458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования".

Разъяснения к документу опубликовала "Российская газета".

Если раньше много лет подряд подача заявлений от родителей будущих первоклашек начиналась не позднее 1 февраля (а в некоторых регионах могла открыться и раньше), то теперь прием заявлений будет стартовать только 1 апреля. Причем и для семей, которые живут на закрепленной за школой территории, и для тех, чьи дети имеют преимущество при зачислении в первый класс - дата старта будет одна - 1 апреля. А завершаться прием заявлений от родителей из этих категорий будет 30 июня.

Если раньше школа должна была зачислить малыша в течение 7 дней после приема документов, то теперь, согласно новому порядку, распорядительный акт о приеме директор издает в течение 3 рабочих дней после завершения приема всех этих заявлений - то есть после 30 июня. Это касается только тех семей, которые живут на "участке" школы и тех, чьи дети имеют преимущество при зачислении. Например, в приказе прописано приоритетное право зачисления детей в ту же школу, где уже учатся их братья и сестры. Сначала до 30 июня собираются все заявления, а потом издаются приказы.

если ребенок живет не на закрепленном за школой "участке", то подавать заявление родителям будущих первоклассников нужно с 6 июля. Если места остались - то в школу ребенка зачислят. Прием будет идти до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. В приеме государственная школа может отказать только в случае, если свободные места закончились. В этом случае местные органы управления образованием должны помочь родителям устроить ребенка в другую школу.

В приказе Минпросвещения прописаны варианты, как можно будет подавать заявления: лично в школу, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, в электронной форме через электронную почту школы или ее сайт, с использованием функционала региональных порталов государственных и муниципальных услуг.

 

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