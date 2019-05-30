Изменилось расписание пригородных автобусов в Карелии

Пригородные автобусы лососинско-машезерского направления и других стали ездить по новому расписанию с 31 мая, сообщили в Карелавтотрансе.

Назначаются рейсы:

- №108 "Машезеро" отправлением в 10.45 и 15.15 ежедневно (из Машезера в 11.40 и 16.10);

- №109 "Шапшезеро" отправлением в 13.05 ежедневно (из Шапшезера в 14.10);

- №115 "Лососинное" отправлением в 17.30 (из Лососинного 16 км в 18.05, 17 км - 18.15);

- №111 "Пиньгуба" отправлением в 14.00 (из Пиньгубы в 15.10).

Изменяются рейсы:

- №130 "Лучевое-2" отправлением в 12.40 переносится на 12.30 (отправление из Лучевого-2 в 13.45);

- №602у "Ладва-Ветка" рейс 7.45 будет выполняться ежедневно (отпр. с Ладва-Ветки в 10.00).

Отменяются рейсы:

- №113 "Шапшезеро/Машезеро" отправлением в 13.45 (из Шапшезера в 14.50, из Машезера в 15.15).