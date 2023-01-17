Изменился маршрут одного из пригородных автобусов Петрозаводска

С 28 января на автобусе «Петрозаводск - Лехнаволок» можно будет доехать до Заозерья.

С этой субботы, 28 января, на автобусе №101 маршрутом «Петрозаводск - Лехнаволок» при движении из карельской столицы можно будет доехать до остановки «Заозерье».



При этом необходимо проехать по полному маршруту автобуса до Лехнаволока и выйти при движении в сторону Петрозаводска.



Стоимость проезда при этом будет составлять 35 рублей, рассказали на автовокзале столицы Карелии.



Напомним, ранее мы сообщали об изменениях в расписании автобусов, в частности, до станции Шуйская, которые вносятся с 30 января.