890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В. Путин: "Не думайте, пожалуйста, как это у нас бывает, а, меня это не коснется" 5
25.03.2020 18:10
Парфенчиков: "Это тот случай, когда мы не можем что-либо с этим сделать" 9
Сегодня 07:25
Путин объявил нерабочей следующую неделю и заявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию (СРОЧНО) 27
25.03.2020 16:31

Изменится расписание автобусов пригородного и междугороднего сообщения в Карелии

Новости. Общество
14:31, 26 Марта 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Часть рейсов автобусов, отправляющихся с автовокзала Петрозаводска, отменяется с 27 марта.

Об изменении расписания с 27 марта пассажирам сообщили в паблике "Автовокзал Петрозаводск".  Так, временно отменены рейсы:

- № 120 "Ст. Шуйская в 9:40 (продлён до Лучевого-2 в 9:30) и 17:00 (продлён до Лучевого-1 в 17:00),

-  № 119 "Крошнозеро" в 8:00 и 14:00 (переносятся на 6:30 и 16:00),

- № 116 "Пряжа" в 5:30 и 11:00 (переносится на 11:15) и 18:00 (продлевается до Святозера в 18:00),

- № 123 "Святозеро" в 9:30, 12:30 и 16:15,

- № 118 "Падозеро, 33км" в 9:45 и 19:00,

- № 139 "Сяпся" в 16:00 (объединён с рейсом "Эссойла" 13:15) ,

- № 622 "Эссойла" в 17:00.

С завтрашнего дня вводится рейс № 965 "Санкт-Петербург через Олонец, Лодейное Поле". Автобус будет отправляться из Петрозаводска ежедневно в 5:30 (обратно в 13:40). На данном рейсе действует акционный тариф: стоимость проезда между Петрозаводском и Санкт-Петербургом составляет ровно 500 рублей (как "туда", так и "обратно»).

Кроме того, с 27 марта появляются ежедневные рейсы:

- № 130 "Лучевое-2" в 9:30 и 16:10 (обратно в 10:40 и 17:20),

- №129 "Лучевое -1 в 8:30 и 17:00 (обратно в 9:35 и 18:05),

-  № 104А "д. Падозеро через 28км" в 9:45 и 16:30 (с 28км в 10:35 и 17:20, из д. Падозеро в 10:50 и 17:35),

- № 111 "Пиньгуба" в 8:30 и 16:00 (обратно в 9:35 и 17:05),

- № 113 Лососинное /Шапшезеро/Машезеро" в 10:40 и 18:10 (из Лососинного в 11:15 и 1945, из Шапшезера в 12:00 и 19:10, из Машезера в 11:40 и 19:30),

- № 622А "Сяпся/Эссойла" в 6:20 и 13:15 (из Сяпси в 7:35 и 14:30, из Эссойлы в 08:00 и 15:00),

-  № 123 "Святозеро" в 9:45, 14:00 и 18:00 (обратно в 11:30, 15:45 и 19:35),

- № 119 "Крошнозеро" в 6:30 и 16:00 (обратно в 8:15 и 17:55), 

- № 119 "Крошнозеро" в 6:30 и 16:00 (обратно в 8:15 и 17:55),

- 116 "Пряжа" в 8:15 и 11:15 (обратно в 9:50 и 12:45).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.03.2020, 14:05
Правительство России склоняется к введению в стране жесткого карантина?
24.03.2020, 12:32
Врач Александр Гаврилов: Эпидемия в Карелии пойдет по карельскому сценарию
19.03.2020, 13:14
Задержан зампредседателя городского совета Петрозаводска (СРОЧНО)
20.03.2020, 18:26
В Карелии выявлен первый условно больной коронавирусом
25.03.2020, 18:28
Парфенчиков подписал распоряжение о закрытии развлекательных, досуговых и спортивных заведений в Карелии (СРОЧНО)
20.03.2020, 09:11
В Карелии увеличилось количество госпитализированных с подозрением на коронавирус

Аналитика

Сегодня 14:14
Обществоведение
"Памятники не должны ни сноситься, ни переноситься!"
В Общественной палате Карелии представили эскизы нового памятника бойцу истребительного батальона Якову Степанову, погибшему при обороне Петрозаводска осенью 1941 года.
Обращение Владимира Путина к гражданам России
25.03.2020 17:49
Как купить квартиру, не выходя из дома
25.03.2020 11:22
"У нас будет исключительно карельский сценарий развития эпидемии" 1
24.03.2020 12:25
Коронавирус в Карелии: ответы на самые острые вопросы 5
23.03.2020 22:29
Вся аналитика

Чтиво

17.03.2020 14:18
Без политики
Разрушенному памятнику Якову Степанову ищут новое место 13
Защитники парка "Каменный бор" в Петрозаводске требуют восстановить кенотаф бойца истребительного батальона на месте его гибели.
В Карелии стартовал интернет-портал для бизнеса с картой свободных энергетических мощностей
17.03.2020 09:00
Костная клиника. Дачный сезон: как выиграть битву за урожай
16.03.2020 14:20
архив чтиво

Медиа

"Событие дня": Третья очередь "Лотос Plaza". Старт - 2020
Сегодня 10:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»