Изменится расписание автобусов пригородного и междугороднего сообщения в Карелии

Часть рейсов автобусов, отправляющихся с автовокзала Петрозаводска, отменяется с 27 марта.

Об изменении расписания с 27 марта пассажирам сообщили в паблике "Автовокзал Петрозаводск". Так, временно отменены рейсы:

- № 120 "Ст. Шуйская в 9:40 (продлён до Лучевого-2 в 9:30) и 17:00 (продлён до Лучевого-1 в 17:00),

- № 119 "Крошнозеро" в 8:00 и 14:00 (переносятся на 6:30 и 16:00),

- № 116 "Пряжа" в 5:30 и 11:00 (переносится на 11:15) и 18:00 (продлевается до Святозера в 18:00),

- № 123 "Святозеро" в 9:30, 12:30 и 16:15,

- № 118 "Падозеро, 33км" в 9:45 и 19:00,

- № 139 "Сяпся" в 16:00 (объединён с рейсом "Эссойла" 13:15) ,

- № 622 "Эссойла" в 17:00.

С завтрашнего дня вводится рейс № 965 "Санкт-Петербург через Олонец, Лодейное Поле". Автобус будет отправляться из Петрозаводска ежедневно в 5:30 (обратно в 13:40). На данном рейсе действует акционный тариф: стоимость проезда между Петрозаводском и Санкт-Петербургом составляет ровно 500 рублей (как "туда", так и "обратно»).

Кроме того, с 27 марта появляются ежедневные рейсы:

- № 130 "Лучевое-2" в 9:30 и 16:10 (обратно в 10:40 и 17:20),

- №129 "Лучевое -1 в 8:30 и 17:00 (обратно в 9:35 и 18:05),

- № 104А "д. Падозеро через 28км" в 9:45 и 16:30 (с 28км в 10:35 и 17:20, из д. Падозеро в 10:50 и 17:35),

- № 111 "Пиньгуба" в 8:30 и 16:00 (обратно в 9:35 и 17:05),

- № 113 Лососинное /Шапшезеро/Машезеро" в 10:40 и 18:10 (из Лососинного в 11:15 и 1945, из Шапшезера в 12:00 и 19:10, из Машезера в 11:40 и 19:30),

- № 622А "Сяпся/Эссойла" в 6:20 и 13:15 (из Сяпси в 7:35 и 14:30, из Эссойлы в 08:00 и 15:00),

- № 123 "Святозеро" в 9:45, 14:00 и 18:00 (обратно в 11:30, 15:45 и 19:35),

- № 119 "Крошнозеро" в 6:30 и 16:00 (обратно в 8:15 и 17:55),

- № 119 "Крошнозеро" в 6:30 и 16:00 (обратно в 8:15 и 17:55),

- 116 "Пряжа" в 8:15 и 11:15 (обратно в 9:50 и 12:45).