Изменится расписание рейсов из Петрозаводска в два райцентра Карелии

Автовокзал карельской столицы объявил об изменении рейсов автобусов Петрозаводск- Олонец и Петрозаводск-Сортавала через Олонец.

Об этом сообщается на странице автовокзала Вконтакте.

С 1 мая автобус, который отправляется в Сортавалу из Петрозаводска в 07.30, будет ходить по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.



Кроме того, с 11 мая рейс до Олонца из Петрозаводска отправлением в 18.15 будет выполняться ежедневно.



Задать вопросы пассажиры могут на официальном сайте автовокзала в разделе "Обратная связь" и в группе ВКонтакте.