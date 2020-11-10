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10.11.2020 21:30

Изображавшие сцену из "Титаника" жених и невеста утонули в реке

Новости. Общество
19:10, 11 Ноября 2020
фото: CC BY 2.0 / Ranabir Dasgupta / Coracle ride on Cauvery River
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В Индии жених с невестой трагически погибли во время предсвадебной фотосессии на реке.

Инцидент произошел на реке Кавери в окрестностях храмового города Талакаду в штате Карнатака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Kaumudi Online.

По данным местной полиции, для проведения фотосессии 28-летний молодой человек и 20-летняя девушка отправились вместе с членами своих семей и фотографом на рыбацких лодках к истоку реки, при этом пара планировала повторить знаменитую сцену из фильма "Титаник" c Кэйт Уинслет и Леонардо Ди Каприо.

Из-за сильного потока воды после дождя гребец потерял управление, в результате чего лодка перевернулась. Молодые люди утонули на глазах своих родственников, лодочник сумел спастись.

Свадебная церемония должна была пройти 22 ноября. Местные полицейские занимаются расследованием инцидента.

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Комментарии

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nae
2020-11-11 19:45:08
Жили они не долго, но счастливо и умерли в один день.
Гость
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