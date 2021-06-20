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Израиль откроет границы для туристов, но не для всех

Новости. Общество
20:40, 20 Июня 2021
фото: pixabay

Иностранные вакцинированные туристы смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля, сообщило министерство иностранных дел страны.

"Как сообщила сегодня министр внутренних дел Израиля Аелет Шакед, начиная с 1 июля вакцинированные туристы смогут въезжать в Израиль в частном порядке, не в составе групп и без предварительного разрешения в соответствии с обычными условиями визового режима", - говорится в сообщении министерства иностранных дел, пишут РИА Новости.

Отмечается, что список стран, жителям которых будет предоставлена такая возможность, а также утверждённых вакцин будет опубликован дополнительно.

 

Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.

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