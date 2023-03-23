Реклама

Специалисты компании «Баренц Групп» помогут подобрать лучшие планировки квартир в жилом доме «Онегин» (ВИДЕО)
Сегодня 16:30
Новые поезда пойдут в Абхазию и Крым
Сегодня 09:13
«Умный» светофор вышел из строя и собрал пробку в Петрозаводске (ВИДЕО)
Сегодня 09:57

Извергающийся вулкан помог трудным подросткам в Карелии

Новости. Общество
17:20, 23 Марта 2023
фото: УФСИН РФ по РК

Новости партнеров

Психологи помогли подросткам, преступившим закон, выразить эмоции.

Как рассказали в УФСИН Карелии, арт-терапевтическое занятие с несовершеннолетними, преступившими закон, провели сотрудники психологической лаборатории № 2 в городе Сегежа.

Подросткам предложили выразить свои чувства и эмоции, нарисовав извергающий лаву вулкан, а затем ответив на несколько вопросов.

«Образ вулкана используется в работе с сильными переживаниями. С помощью этой методики дети через рисунок выражают негативные эмоции, которые держат внутри себя, а также делятся тревожными состояниями, страхами, мешающие им жить. Ведь выразить свои переживания в творчестве легче и проще, чем о них рассказать», — отметили организаторы мероприятия.

После презентации рисунков подростки поделились своими ощущениями, все ли их устраивает в нарисованных изображениях, и что они хотели бы в них изменить.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.03.2023, 13:48
Опознано тело молодого человека, найденное в лесу в Петрозаводске
16.03.2023, 09:00
РЖД сократила время предварительной продажи билетов на ряд поездов до 45 суток
16.03.2023, 22:00
Новая валюта неожиданно ворвалась в тройку самых востребованных в России для наличных сбережений
19.03.2023, 00:10
Названы 7 продуктов, которые нужно жестко ограничить в своем рационе после 40 лет
16.03.2023, 15:22
Коллекцию мотоциклов обнаружили у арестованного по обвинению во взятке инспектора Ростехнадзора Карелии
21.03.2023, 17:23
Идут тяжёлые вести с передовой: в ходе СВО погибли еще три жителя Карелии

Аналитика

Сегодня 14:06
Обществоведение
«Системных нарушений прав человека не выявлено»
Отчет карельского омбудсмена перевели в республике на три языка.
Первоклассная готовность
22.03.2023 14:00
Жители Карелии по кредитам платят
22.03.2023 11:33
Карелия как «русская Скандинавия»
20.03.2023 15:00
Минус министр?
17.03.2023 14:30
Сортавала склоняется
16.03.2023 11:00
Андрей Нелидов: «Начинаю жизнь заново в Норильске»
15.03.2023 12:12
Вся аналитика

Чтиво

14.03.2023 14:42
Ушли быть блогерами
Стать учителем года и уйти в онлайн
Как 10 лет отработать в школе, а потом уйти в блогеры и зарабатывать в 4 раза больше?
«Природа – храм моей души»
13.03.2023 00:47
«Если животное не съест микропластик в лесу, мне будет легче»
27.02.2023 14:49
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.