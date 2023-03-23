Извергающийся вулкан помог трудным подросткам в Карелии

Психологи помогли подросткам, преступившим закон, выразить эмоции.

Как рассказали в УФСИН Карелии, арт-терапевтическое занятие с несовершеннолетними, преступившими закон, провели сотрудники психологической лаборатории № 2 в городе Сегежа.

Подросткам предложили выразить свои чувства и эмоции, нарисовав извергающий лаву вулкан, а затем ответив на несколько вопросов.

«Образ вулкана используется в работе с сильными переживаниями. С помощью этой методики дети через рисунок выражают негативные эмоции, которые держат внутри себя, а также делятся тревожными состояниями, страхами, мешающие им жить. Ведь выразить свои переживания в творчестве легче и проще, чем о них рассказать», — отметили организаторы мероприятия.

После презентации рисунков подростки поделились своими ощущениями, все ли их устраивает в нарисованных изображениях, и что они хотели бы в них изменить.