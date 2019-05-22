Известная модель появилась на публике без нижнего белья

Модель Нгок Трин пришла на красную дорожку в "голом" платье.

Известная модель посетила премьеру фильма Терренса Малика "Тайная жизнь", которая состоялась на Каннском фестивале 19 мая. Для мероприятия Нгок Трин выбрала очень откровенное платье, пишет издание "Дни.ру".

Модель предстала в наряде из тончайшего черного просвечивающего материала с глубоким декольте и разрезами на юбке. Благодаря такому сочетанию создается впечатление, что на Каннский фестиваль девушка прибыла практически голой.

Снимки на красной дорожке Каннского фестиваля Нгок Трин опубликовала на своей официальной странице в Instagram. На них видно, что разрезы на юбке модели доходят до самой талии. Поэтому смело можно предположить, что она была без нижнего белья. Ведь при таком фасоне оно было бы заметно. Поэтому явно Нгок решила от него отказаться.