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Известного бизнесмена Карелии Леонида Белугу задержали по подозрению в даче взятки

Новости. Общество
22:03, 17 Ноября 2020
фото: Столица на Онего
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Предпринимателя Леонида Белугу задержали на 48 часов, его подозревают в даче взятки (статья 291 УК РФ).

Как стало известно "Столице на Онего", во вторник, 17 ноября, по подозрению в даче взятки задержан известный в Карелии предприниматель, основатель и владелец торгового холдинга "Лотос" Леонид Белуга.

По информации из источника в правоохранительных органах, на данный момент Белуга задержан на 48 часов, в качестве подозреваемого он доставлен в изолятор временного содержания УМВД по Петрозаводску.

Следствие по делу Белуги ведет следственный комитет Карелии.

Ранее сообщалось, что Леонид Белуга на телефон на отвечает, на данный момент абонент находится вне зоны действия сети.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-11-18 00:30:33
Он и Лукин вложили средства на строительство часовни у кладбища. Как сработает божья защита, посмотрим.
Да
2020-11-18 00:24:56
...на удалёнку ушёл
Да
2020-11-18 00:17:12
...на искусственную вентиляцию.
Leopol'd
2020-11-17 23:48:01
А за экономические преступления, да еще и дача взятки - сразу в камеру?
Потекли рули петросовета?
Титов
2020-11-17 23:45:32
Подозреваемый .....И сразу в изолятор ?
Гость
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