Известного бизнесмена Карелии Леонида Белугу задержали по подозрению в даче взятки

Предпринимателя Леонида Белугу задержали на 48 часов, его подозревают в даче взятки (статья 291 УК РФ).

Как стало известно "Столице на Онего", во вторник, 17 ноября, по подозрению в даче взятки задержан известный в Карелии предприниматель, основатель и владелец торгового холдинга "Лотос" Леонид Белуга.

По информации из источника в правоохранительных органах, на данный момент Белуга задержан на 48 часов, в качестве подозреваемого он доставлен в изолятор временного содержания УМВД по Петрозаводску.

Следствие по делу Белуги ведет следственный комитет Карелии.

Ранее сообщалось, что Леонид Белуга на телефон на отвечает, на данный момент абонент находится вне зоны действия сети.