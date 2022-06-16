Известные петрозаводчане поздравили медиков с профессиональным праздником

Они отметили, что сегодня медики не только стоят на страже физического здоровья нации, но и влияют на экономические и политические процессы.

На своих страницах в соцсетях известные люди Петрозаводска поздравили медиков с Днем медицинского работника. Самые теплые пожелания прозвучали 19 июня от депутатов, врачей и общественников Карелии. Депутат Заксобрания Карелии Алексей Хейфец поздравил всех тех, кто посвятил свою жизнь медицине.

«Живя в современном мире, мы понимаем, что нет ничего важнее, чем собственное здоровье и здоровье наших близких. Люди, ежедневно трудящиеся в больницах и поликлиниках республики, обладают обширными профессиональными знаниями и умениями, эмпатией. Спасибо за ваш труд, заботу и милосердие!» — сказал Алексей Хейфец.

Поэт и общественник Александр Каширин написал поздравления на своей странице в соцсети, где выразил огромную благодарность медработникам за их неутомимый труд.

«Ваш необходимый труд бесценен так же, как жизнь и здоровье людей, которых вы спасаете и вылечиваете, дарите им полноценную жизнь, возможность радоваться каждому рассвету и новому дню! Желаю, чтобы в вашей жизни не было бед и невзгод, а удача, везение и успехи сопутствовали в вашей важной нелегкой работе!» — пишет Александр Каширин.



В своем поздравлении главный врач Городской детской поликлиники № 1 Надежда Дрейзис назвала медицину важнейшим из искусств.

«Чтобы им заниматься, нужны предначертание и призвание. И оно есть у особенных людей — людей в белых халатах. Люди в белых халатах — это помощь и поддержка, титанический труд и самопожертвование, гуманность и сострадание, служение и миссия!» — поздравила Надежда Дрейзис.

В этот день поздравления получили врачи и медсестры, лаборанты и санитары, фельдшеры и акушеры, химики и биологи — все те, кто связан с медициной, самоотверженно спасает жизни людей и делает ее лучше.