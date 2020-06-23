890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
На пути объединения двух соседних поселений в Карелии оказался глава Сортавалы 11
23.06.2020 12:14
Карелию ждет жара и резкое похолодание 1
23.06.2020 06:40
Еще один завод "Сегежа групп" в Карелии выставлен на продажу 6
23.06.2020 14:46
В Петрозаводске завершился ремонт первого фасада здания с применением антивандального покрытия (ФОТО) 9
23.06.2020 14:45
Власти напомнили о скором отключении горячей воды в домах Петрозаводска 4
23.06.2020 06:20

Известный блогер на днях насмерть разбилась на Бали – друзья раскрыли детали ее гибели

Новости. Происшествия
23:30, 23 Июня 2020
фото: © instagram.com/nastyatropi
Загрузка...

На днях на мотоцикле разбилась 18-летняя блогер-миллионер Анастасия Тропицель.

Накануне в социальных сетях появилась информация, что во время поездки на мотоцикле девушка потеряла управление и врезалась в бордюр. Она получила тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте ДТП. В российском посольстве в Индонезии эту информацию подтвердили, пишет издание "РИА Новости".

По информации "Комсомольской правды", за день до трагедии она получила сообщение от отца, с которым у нее были непростые отношения. Мужчина раскритиковал дочь за то, как она ведет свой бизнес.
 
"Настя плакала всю ночь. Мы за семь часов до трагедии разговаривали с ней, утешали. У нее было тяжелое эмоциональное состояние из-за проблем с отцом", – рассказали друзья о том, что произошло после ссоры.

Подчеркивается, что блогерша ездила на мотоцикле больше восьми недель. Она сдала на права и арендовала байк.

"Алкоголь она не пила, она вообще веган. Ездила очень аккуратно. <…> На трассе у нее произошел воблинг. От этого никто не застрахован, из него могут выйти только профессиональные спортсмены. Она пыталась удерживать руль, но не надо было это делать. Она знала, что нужно делать, она знала об этом понятии, но не справилась с управлением", – отметили друзья Тропицель.
 
Собеседники уточнили, что в момент аварии девушка была в шлеме, который слетел с ее головы после мощного удара об асфальт.
 
"Голову на две части практически раскололо. Это мгновенная смерть", – заключили они.

Анастасия Тропицель вела блог, посвященный фрилансу, заработку в интернете и работе над собой.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.06.2020, 12:11
Союз журналистов Карелии обеспокоен закрытостью судов республики для прессы
22.06.2020, 12:37
Стало известно, почему утонула 9-летняя девочка в Петрозаводске
19.06.2020, 08:29
В Санкт-Петербурге молния убила 6-летнего ребенка
22.06.2020, 19:12
Перебои с бензином начались в столице Карелии
19.06.2020, 13:57
Коронавирусом в Карелии заразились 95 детей
17.06.2020, 16:31
Женщина погибла на лесном озере в Карелии

Аналитика

23.06.2020 12:13
Политкухня
Политический конфликт в Сортавале грозит тлеть до сентябрьских выборов
Глава города не подписывает документы об объединении поселений, а депутаты горсовета не назначают дату выборов нового руководителя муниципалитета.
"Изжога после ягодного бизнеса"
22.06.2020 15:31
"Болит душа за каждого пациента"
19.06.2020 12:31
"Ремонт и благоустройство Петрозаводска – лучший подарок ко Дню города" 20
19.06.2020 10:33
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
19.06.2020 10:15
Вся аналитика

Чтиво

22.06.2020 12:30
Без политики
Акция от Костной клиники: лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах.
Алексей Рогозин. Энергетик и поисковик
22.06.2020 11:28
Билет в одну сторону 3
17.06.2020 11:49
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»