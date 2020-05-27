Известный блогер показал, как выглядел до перекаченных губ и грудных имплантов (ФОТО)

Саша Шпак, который прославился благодаря своей скандальной внешности, поделился с подписчиками архивными фото с документов.

На этих снимках поклонники с трудом узнали кумира, ведь и импланты, и татуаж отсутствовали. Публикацию блогер с юмором подписал: "50 оттенков Шпака", пишет Life.

Многих поклонников смутили старые фото блогера, ведь, судя по всему, он был довольно симпатичным парнем. Фанаты остались в недоумении из-за причин такого преображения, хотя некоторые из его 2,1 миллиона подписчиков поддержали Шпака в комментариях.

Особую популярность Александр Шпак получил в 2016 году, когда впервые появился на телевидении. Тогда он рассказал, что любовь к спорту у него развил отец-военный, поэтому в спортзал мальчик ходил уже с 12 лет. Саша добился успеха в качестве бодибилдера, а затем стал тренером. Сейчас он создает программы тренировок и диет для всех желающих и устраивает фитнес-марафоны. Люди к нему охотно обращаются, несмотря на то что во многом за хорошую фигуру мужчина должен благодарить пластических хирургов.