Известный детский хирург умерла в Карелии

Ушла из жизни детский хирург Анна Николаевна Баранникова, сообщили в Минздраве Карелии.
Печальное известие пришло из Городской детской поликлиники №2 Петрозаводска.
Так, 21 февраля не стало Анны Николаевны Баранниковой, врача детского хирурга, заслуженного врача Республики Карелия.
В детской поликлинике Анна Николаевна проработала 42 года, до последнего вела приемы пациентов.
Минздрав Карелии и Городская детская поликлиника №2 выражают глубокие соболезнования родным и близким Анны Николаевны.
Прощание с Анной Николаевной Баранниковой состоится 25 февраля, в субботу, с 8 до 9 часов в траурном зале 1 по ул. Вольная, д. 4
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