Известный детский хирург умерла в Карелии

Ушла из жизни детский хирург Анна Николаевна Баранникова, сообщили в Минздраве Карелии.

Печальное известие пришло из Городской детской поликлиники №2 Петрозаводска.

Так, 21 февраля не стало Анны Николаевны Баранниковой, врача детского хирурга, заслуженного врача Республики Карелия.

В детской поликлинике Анна Николаевна проработала 42 года, до последнего вела приемы пациентов.

Минздрав Карелии и Городская детская поликлиника №2 выражают глубокие соболезнования родным и близким Анны Николаевны.

Прощание с Анной Николаевной Баранниковой состоится 25 февраля, в субботу, с 8 до 9 часов в траурном зале 1 по ул. Вольная, д. 4