Известный фольклорист Софья Лойтер выступила против реорганизации Детской библиотеки Карелии

Доктор филологических наук, фольклорист, автор знаменитых исследований детского фольклора глубоко возмущена планами растворить Детскую библиотеку в Национальной библиотеке Карелии.

"Если бы я могла, я бы пришла, приползла, чтобы защитить детскую библиотеку!" , - сказала составитель антологии русской детской литературы Карелии "Я вам утро подарю" Софья Лойтер журналисту Наталье Мешковой, поделившейся разговором с фольклористом на своей странице в соцсети. Софья Михайловна болеет, не имеет доступа к компьютеру и потому попросила журналиста озвучить свою позицию.

По словам Натальи Мешковой, Софья Михайловна глубоко возмущена планами растворить Детскую библиотеку в Национальной. Она убеждена, что Детская библиотека Карелии должна сохранить самостоятельность, должна сохранить имя Владимира Морозова.

"Софья Михайловна просила передать ее крайне негативную оценку "реорганизации" всем, кто принимает решение, и высказала поддержку сотрудникам и защитникам Детской библиотеки имени Морозова", - написала Наталья Мешкова.

Напомним, министр культуры Карелии Алексей Лесонен 26 марта на пресс-конференции сказал, что решение о реорганизации Национальной библиотеки республики в форме присоединения к ней Детской библиотеки им. В.Ф. Морозова было принято в первую очередь для обеспечения требований, предъявляемых к детским учреждениям, в том числе требований к пожарной безопасности и СанПиНов. Всем библиотекарям предложат перейти на работу в Национальную библиотеку Карелии, исключение составят только сотрудники бухгалтерии, их сократят с последующей выплатой предусмотренных законодательством компенсаций.

Между тем, коллектив Детской библиотеки им. В.Ф. Морозова не согласен с действиями властей Карелии. В Интернете начался сбор подписей против уничтожения детской библиотеки Карелии.