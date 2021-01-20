Известный косметолог назвал абсурдной ситуацию с закрытием клиники "Академика" в Петрозаводске

Косметолог Денис Герасимов сообщил, что клиника "Академика" в суде будет добиваться скорейшего возобновления деятельности.

Известный в Петрозаводске косметолог Денис Герасимов, работающий в клинике "Академика", закрытой на 30 дней по решению Арбитражного суда Карелии за грубые нарушения при осуществлении медицинской деятельности, заявил, что руководство подало апелляцию и будет добиваться скорейшего возобновления работы.

"Была проверка Росздравнадзора, в результате которой выявили, что генеральным директором клиники с момента основания был Лаптев А.А. и у директора действительно нет медицинского образования, он закончил экономический факультет ПетрГУ и аспирантуру Карельского научного центра Российской академии наук. К лечебной деятельности клиники он не имел никакого отношения (в его должностные обязанности входили административные и финансовые вопросы), - пояснил Денис Герасимов. - Казалось бы, кто должен оплачивать счета и заниматься хозяйственной деятельностью?! Абсурдная ситуация!



При этом в клинике всегда был, есть и будет главный врач Паланова М. Н. (обязательное требование для любой медицинской организации), основными должностными обязанностями которого являются контроль за соблюдением качества оказания медицинской помощи. Данному требованию клиника в настоящее время соответствует".



Как рассказал косметолог, у суда были варианты наказания "Академики" в виде денежного штрафа, но "почему-то судья выбрал высшую меру и судебные приставы молниеносно опечатали клинику".





По словам Герасимова, руководство подало апелляцию, и он уверен, что клинику откроют.

Напомним, частное медучреждение, ООО "Многопрофильная клиника "Академика", филиалы которого работали на Древлянке и Ключевой, было закрыто на 30 суток после проверки Росздравнадзора. Специалисты выявили в косметологической клинике грубые нарушения лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности.

Так, у руководителя организации отсутствуют документы, подтверждающие наличие высшего медицинского образования, послевузовского и (или) дополнительного профессионального образования, предусмотренного квалификационными требованиями к подобным специалистам. Нет у него и сертификата специалиста, а также дополнительного профессионального образования по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье". Кроме того, руководитель и главный врач клиники не смогли подтвердить наличие стажа работы по специальности. У врача - косметолога, оказывающего медицинские услуги, не подтверждено наличие профессиональной подготовки и сертификата специалиста по специальности "Косметология".

По данным ведомства, платные услуги оказывались в клинике с нарушениями существующих правил предоставления учреждением платных медицинских услуг.