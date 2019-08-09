Известный нападающий Денис Зубко сыграет в футбол в Петрозаводске

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Матч памяти погибшей команды "Пахтакор" состоится 11 августа между Россией и Узбекистаном, сообщили в мэрии Петрозаводска.
В воскресенье, 11 августа, в 11.00 на стадионе "Юность" пройдет матч памяти, приуроченный к 40-летию со дня трагедии. Тогда в результате трагической ошибки авиадиспетчера столкнулись два самолета Ту-134. Погибли 178 человек, включая 17 членов клуба "Пахтакор" из Ташкента, которые летели в Минск на игру чемпионата СССР с местным "Динамо".
В матче на поле сойдутся сборная любителей России и сборная Узбекистана.
За сборную России сыграет известный нападающий Денис Зубко, родившийся в Петрозаводске. За плечами футболиста питерский "Зенит" и другие футбольные клубы.
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