Подписаться
Новости. Спорт
11:35, 09 Августа 2019

Известный нападающий Денис Зубко сыграет в футбол в Петрозаводске

Загрузка...

Матч памяти погибшей команды "Пахтакор" состоится 11 августа между Россией и Узбекистаном, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В воскресенье, 11 августа, в 11.00 на стадионе "Юность" пройдет матч памяти, приуроченный к 40-летию со дня трагедии. Тогда в результате трагической ошибки авиадиспетчера столкнулись два самолета Ту-134. Погибли 178 человек, включая 17 членов клуба "Пахтакор" из Ташкента, которые летели в Минск на игру чемпионата СССР с местным "Динамо".

В матче на поле сойдутся сборная любителей России и сборная Узбекистана.

За сборную России сыграет известный нападающий Денис Зубко, родившийся в Петрозаводске. За плечами футболиста питерский "Зенит" и другие футбольные клубы. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.08.2019, 21:20
ФОТО: Грудь Насти Каменских не поместилась в тесный купальник
08.08.2019, 21:30
ФОТО: Обнаженная Сати Казанова позировала в ванне
03.08.2019, 10:04
Неизвестные запугивают водителей на трассе в Карелии
08.08.2019, 19:10
После развода с Собчак Виторган поделился первым романтичным фото с возлюбленной
05.08.2019, 20:49
СРОЧНО: Девлет Алиханов вышел на свободу
05.08.2019, 15:28
В полиции разобрались, кто "запугивал" водителей на трассе в Карелии

Аналитика

Сегодня 10:59
Капитал
"Не стоит удивляться, что малый бизнес постепенно деградирует как класс" 2
Бывший вице-премьер правительства Карелии Юрий Савельев рассказал, кто такие "бизнес-цыгане" и почему в регионах фактически отсутствуют самостоятельные бизнес-структуры.
Рыба раздора
08.08.2019 12:36
"Кареллеспром" открывает "тайну" своего успеха
06.08.2019 10:00
Побег от токсичного актива 21
05.08.2019 11:00
"Открытие нового памятника – важное событие для Петрозаводска и всех горожан" 14
01.08.2019 16:49
Вся аналитика

Чтиво

07.08.2019 11:34
Личное мнение
Аллее городов-побратимов отказано в статусе достопримечательного места 8
"Дерево дружбы" в Петрозаводске исключено из Списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.
"Памятники в Сандармохе вырастают сами" 7
06.08.2019 13:20
"ТехРент" - в районах 3
31.07.2019 22:56
Почему одни территории преуспевают в привлечении инвестиций, а другие – отстают?
30.07.2019 14:47
архив чтиво

Медиа

Танцы вокруг Онежского Комара в Петрозаводске
Сегодня 09:37
все фото и видео

Опрос

Как вы отдыхаете холодным летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»