Известный нападающий Денис Зубко сыграет в футбол в Петрозаводске

Матч памяти погибшей команды "Пахтакор" состоится 11 августа между Россией и Узбекистаном, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В воскресенье, 11 августа, в 11.00 на стадионе "Юность" пройдет матч памяти, приуроченный к 40-летию со дня трагедии. Тогда в результате трагической ошибки авиадиспетчера столкнулись два самолета Ту-134. Погибли 178 человек, включая 17 членов клуба "Пахтакор" из Ташкента, которые летели в Минск на игру чемпионата СССР с местным "Динамо".

В матче на поле сойдутся сборная любителей России и сборная Узбекистана.

За сборную России сыграет известный нападающий Денис Зубко, родившийся в Петрозаводске. За плечами футболиста питерский "Зенит" и другие футбольные клубы.