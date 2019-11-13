Известный российский хирург проведет операции в Детской республиканской больнице Карелии

В течение двух дней доктор медицинских наук, профессор Игорь Киргизов будет работать в Детской республиканской больнице.

Научный руководитель по детской хирургии Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ Игорь Киргизов приехал в Петрозаводск по приглашению министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова. Известный хирург проведет в ДРБ ряд операций - мастер-классов для специалистов больницы - с использованием эндовидеохирургического оборудования, предоставленного фирмой-производителем, сообщил министр на своей странице во "ВКонтакте".

"Сегодня с Игорем Витальевичем Киргизовым и главным врачом ДРБ Ингой Владимировной Леписевой осмотрели оперблок больницы, обсудили возможности организации интегрированных операционных, оснащенных в том числе цифровой эндовидеохирургической техникой, передающей непрерывное изображение высокой четкости, с возможностью увеличения изображения в десятки раз. Это позволяет хирургу во время операции отслеживать на экране функционирование внутренних органов в реальном времени, проводить оперативное вмешательство малотравматичными методами, что сказывается на сокращении времени самой операции и послеоперационного периода, снижает риск возникновения осложнений", - написал Михаил Охлопков, пообещав, что пришло время модернизировать Детскую республиканскую больницу.

Министр сообщил, что в следующем году на развитие хирургической службы ДРБ из бюджета республики планируется дополнительно направить около 90 млн рублей.

Ранее серьезные средства были выделены на модернизацию Республиканской больницы им. Баранова. В этом году здесь началась реконструкция терапевтического корпуса, где планируют открыть новое ангиографическое отделение с рентгеноперационной, оснащенной дорогостоящим высокотехнологичным медицинским оборудованием.