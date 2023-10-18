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Известный тренер из Петрозаводска стал вице-президентом Федерации зимнего плавания России

Новости. Общество
16:10, 19 Октября 2023
фото: kareliawinterswim.ru

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Глава карельской Федерации зимнего плавания Игорь Лукин был избран на высокий пост.

Мастер спорта СССР по морскому многоборью, руководитель Федерации зимнего плавания Республики Карелия, главный тренер Федерации зимнего плавания России Игорь Сергеевич Лукин был избран вице-президентом Федерации зимнего плавания России. Об этом сообщили в официальном паблике Федерации страны.

Игорь Лукин организовывал множество серьезных соревнований, в том числе Кубок мира в 2019 году, открытый Чемпионат России в 2021 году, международный Чемпионат по зимнему плаванию «Карелия-2022» в 2022 году.

Тренер воспитал одну из сильнейших команд по зимнему плаванию — «Клуб Виктория». Как уточнили в паблике, благодаря работе Игоря Лукина соревнования в Петрозаводске возглавляют крупнейшие старты по зимнему плаванию в России.

В Федерации зимнего плавания России пожелали новому вице-президенту плодотворной работы, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

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