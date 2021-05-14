«Я люблю этот город. Я взял на себя ответственность за него»: Любарский высказался о своем назначении главой Петрозаводска

Глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский заявил, что он планирует многого добиться во время своего руководства столицей Карелии.

Владимир Любарский рассказал в соцсети, что день назначения его на должность петрозаводского главы стал особенным.

«Сегодня совершенно особенный день в моей жизни. Я горд, что рядом были самые родные — мои родители, супруга, сын. Я благодарен за поддержку Главе Республики Карелия Артуру Олеговичу Парфенчикову, коллегам и друзьям. Еще раз повторюсь, — Петрозаводск — город, где живут мои родители, где учится мой сын, где живет моя супруга. Я в первую очередь хотел бы поблагодарить родителей за воспитание, жену — за терпение, детей — за любовь», — написал Любарский. Он также опубликовал снимки семьи, которая присутствовала на процедуре инаугурации.

Владимир Любарский поклялся «отдать все свои силы на благо родного Петрозаводска».

«Я люблю этот город. Я взял на себя ответственность за него. Я благодарен депутатам, которые проголосовали за меня. На основании той платформы, о которой я уже говорил — открытость в общении с гражданами, прозрачность в принятии решений и здравого смысла — я думаю, что мы многое сможем сделать, многого сможем добиться. Все, что мне нужно — это доверие горожан, понимание, иногда — терпение. Я клянусь отдать все свои силы на благо родного Петрозаводска».

Инаугурация главы Петрозаводска Владимира Любарского состоялась сегодня, 14 мая.