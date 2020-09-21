"Я не верил, что следственные органы могут поступать подло"

Предприниматель из Петрозаводска Степан Морозов, осужденный за взятку правительственным чиновникам, за шесть дней до приговора дал интервью "Столице на Онего" и рассказал о своей невиновности.

16 сентября судья Петрозаводского горсуда Дмитрий Хромых приговорил бизнесмена Степана Морозова к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 15 млн рублей. Предпринимателя осудили за то, что он дал взятку руководителям Госкомимущества Карелии в лице экс-председателя Дениса Косарева и его заместителя Сергея Максимова.

За шесть дней до приговора Степан Морозов дал интервью корреспонденту "Столицы на Онего", в котором заявил, что не считает себя виновным и выразил надежду на справедливое решение суда.

"Я, конечно же, надеюсь на справедливость. У меня нет оснований думать о суде дурно. Считаю, что суд должен вынести правильное решение. И он может сделать это – признать меня невиновным. Но, конечно же, готовлюсь к худшему. Просто понимаю наши реалии. Раньше я не верил в то, что следственные органы могут поступать подло. Может, это было наивно, но я был уверен, что следователи – это гарант справедливости, вместе со всем правосудием. А оказалось, я столкнулся с непорядочными действиями", - заявлял ожидавший приговора Морозов.

Уникальность ситуации заключалась в том, что Степан Морозов совсем недавно вышел на свободу, отбыв в местах заключения срок за первый эпизод дачи взятки.

Приговор по второму эпизоду был оглашен 16 сентября. Фигуранты дела – экс-чиновник Сергей Максимов и предприниматель Степан Морозов были приговорены к реальным срокам лишения свободы. Таким образом, Степан Морозов, пробывший на свободе меньше месяца, был вновь отправлен в изолятор.

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