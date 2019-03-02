Питерский бизнесмен Игорь Чичин, обвиняемый в получении многомиллионных взяток при строительстве и ремонте дорог, не признает свою вину.

Судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков 22 февраля рассмотрел ходатайство о продлении ареста Чичина. Следственный комитет обвинил его в неоднократном получении взяток в особо крупном размере - около 12 миллионов рублей, в составе организованной группы. По версии следствия, начальник управления автомобильных дорог Карелии Алексей Никитин и его заместитель Игорь Новокшонов, которых суд уже отправил в колонию, вошли в организованную Чичиным преступную группу.

Соучастники в 2015-2017 годах систематически получали взятки от руководителей и работников коммерческих организаций за предоставление необоснованных выгод и преференций при заключении, исполнении и оплате государственных контрактов на выполнение работ по ремонту и строительству объектов дорожной инфраструктуры республики. Кроме этого, Чичин, по версии следствия, давал взятки Никитину и Новокшонову за общее покровительство и обеспечение победы фирмы в конкурсных процедурах и последующее заключение госконтрактов на выполнение работ по содержанию сети автомобильных дорог республики.

"Ознакомившись с (уголовным) делом, еще раз убедился, что я ни в чем не виноват", - заявил Игорь Чичин в суде.

Подробности - в материале "Столицы на Онего".