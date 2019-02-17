Бывший замначальника Управления автомобильных дорог Карелии Игорь Новокшонов рассказал в суде, как он стал взяточником.

"С огромным сожалением (сознаю), что так вышло, что на моем жизненном пути появились непорядочные, недобросовестные люди, которые были моими непосредственными руководителями, и заставляли меня в работе преследовать свои грязные цели… Сейчас я понимаю, что Никитин ехал в Петрозаводск целенаправленно за незаконным обогащением и втянул меня в криминальную схему. Я поддался в силу молодого возраста и его авторитета. Эта ошибка принесла страдания мне и поменяла всю мою жизнь. Я на своем горьком опыте убедился, что незаконно нажитые деньги принесли только несчастье", - сказал Игорь Новокшонов.

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