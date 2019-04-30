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Новости. Общество
16:29, 30 Апреля 2019
фото: хирург Офтальмологического центра Карелии Эдуард Беседин/"Столица на Онего"

"Я просто хочу качественно делать свою работу"

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Доктор Офтальмологического центра Карелии, который полжизни провел на работе, рассказал о пациентах, своей профессии, увлечениях и почему он ушел из государственной больницы.

Ранее "Столица на Онего" сообщала, что в течение года будет знакомить вас со специалистами Офтальмологического центра Карелии, чтобы показать, что за белым халатом скрываются интересные люди, которые умеют не только высокопрофессионально выполнять свою работу, но еще являются, например, известными блогерами или отличными кулинарами, гонщиками, музыкантами, путешественниками, заядлыми рыбаками…И возможно, познакомившись поближе с докторами, к которым вы приходите на прием, вам будет легче общаться, появится доверие и уйдет боязнь человека в белом халате. Все это будет лишь способствовать скорейшему решению ваших офтальмологических проблем и выздоровлению.

Итак, наш следующий доктор в портретной галерее Офтальмологического центра Карелии – Эдуард Вячеславович Беседин, офтальмохирург высшей категории, заведующий хирургическим отделением. Он первый в Карелии начал осваивать факоэмульсификацию. Удивительно, но из своих 49 лет половину он провел на работе: 25 лет профессиональной деятельности, за плечами более 10 тысяч операций. Но, несмотря на все, в его жизни остается место романтике и приключениям.

На мой взгляд, в случае с Эдуардом Вячеславовичем фамилия Беседин больше, чем фамилия. Он действительно замечательный и интересный собеседник, с хорошим чувством юмора и грамотной речью.

Доктор Беседин - человек, в котором уживается мотоциклист и любитель тихой охоты и размеренной деревенской жизни.

Почему хороший врач ушел из государственной больницы и изменилось ли за 20 лет отношение людей к своему здоровью, читайте здесь.

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Комментарии

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кир
2019-04-30 18:11:33
Денежно в первую очередь. А качественно, как бог даст.
Гость
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