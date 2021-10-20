«Я заверну тебя в любовь и нежность, как свою шаурму в лаваш» (ВИДЕО)

Уроженец Петрозаводска принял участие в свадебном ток-шоу «Давай поженимся», сделав избраннице сногсшибательное предложение.

На первом канале вышла в эфир программа «Давай поженимся», в которой принял участие 27-летний уроженец Петрозаводска Ильяс Шукюров. При первой встрече своей избраннице 36-летней москвичке Симоне он сказал: «Я заверну тебя в любовь и нежность, как свою шаурму в лаваш».

В качестве сюрприза Ильяс подарил избраннице сертификат на шаурму на 50 тысяч рублей, а также угостил шаурмой всех участников ток-шоу.

Отметим, что, несмотря на все заманчивые предложения от Ильяса, Симона не остановила свой выбор на нем, а положила глаз на его друга.

А в конце передачи так и осталась без пары.

Ильяс позже признался, что не вышел бы из комнаты жениха к Симоне, так как она показалась ему капризной.