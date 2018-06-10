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Новости. Политика
11:00, 10 Июня 2018

"Яблоко" основательно увязло в "разводках", считает политолог Реут

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Карельский политолог Олег Реут считает, что партии "Яблоко" доставляет удовольствие набирать на выборах 1-3% голосов.

"Наблюдаемое на московских праймериз – естественное продолжение той ситуации, которая сложилась в Карелии год назад, когда "яблочники" отказались от участия в губернаторских выборах. И определить её можно в довольно простых категориях. Это – игра в договорняк. Тогда произошедшее в республике многие предпочли не заметить и информационно замять. Но, к сожалению, "Яблоко" уже основательно увязло в "разводках", вся "тонкость игры" которых девальвировала внешне производящий впечатление демократического партийно-политический проект", - отметил Олег Реут.

Подробнее читайте далее.

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Комментарии

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gaudealis
2018-06-10 11:54:16
Реут должен быть бесконечно благодарен "Яблоку".
9 из 10 статей Реута - про "Яблоко".
О чём бы писал Реут, если бы не было "Яблока"?
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